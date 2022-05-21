Ракетний терор промисловості – експерт розповів, на що піде росія у разі програшу війни

По мірі витіснення російських військ із захоплених ними територій України зростає загроза ракетних ударів по промислових об’єктах.

Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, які раніше захопили російські окупанти. Водночас, за словами економічного експерта Бориса Кушнірука, кожен звільнений населений пункт робить вірогіднішим ракетний терор росії проти українських заводів і фабрик.

За його словами, найімовірніше активна фаза бойових дій триватиме до середини осені, і завершиться виходом ЗСУ на державний кордон з росією скрізь, крім окупованого Криму. Після цього настане період "ні війни, ні миру", активні бойові дії припиняться, але посиляться ракетні обстріли з боку росії з ударами по промислових об’єктах.

"До осені швидше за все наша країна втратить левову частку виробництва цілих галузей, насамперед металургії, знизиться промисловий потенціал багатьох регіонів – Донбасу, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей. Водночас першими вийдуть із кризи підприємства більш західних регіонів – Львівської, Рівненської областей та такі галузі як харчова промисловість, легка, виробництво меблів, будівельних матеріалів, машинобудування в частині комплектуючих для закордонних покупців", — говорить про втрати та перспективи промисловості у 2022 році співрозмовник "Телеграфа".

Про те, як експерт пропонує виходити із ситуації, як державі відновлювати промисловість, Борис Кушнірук розповів "Телеграфу" у матеріалі "Чи призведе війна до економічного краху – експерти спрогнозували як працюватиме економіка України у 2022 році".