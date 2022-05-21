Влада України зробила суперечливі заяви про постачання американських ЗРК Patriot
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Україна поки що не отримає від Білого Дому чергову партію оборонної допомоги для закриття неба
Інформація про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot, поставку яких було підтримано Сенатом США в рамках чергового пакету допомоги на суму у 40 млрд доларів, не підтверджується.
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Про це у коментарі під публікацією політолога Юрія Романенка повідомив голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія.
"Сполучені Штати в рамках нового пакету військової допомоги $40 млрд можуть передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot — The Washington Post. Коротко кажучи, небо над Україною закриватиметься," — йдеться в тексті публікації Романенка.
У коментарях під постом інформацію щодо передачі Україні американських ППО спростував Арахамія, написавши, що "поки що інформація не підтверджується".
Варто відзначити, що напередодні у західних ЗМІ ширилося повідомлення про черговий пакет допомоги від США. Зокрема, видання The Washinghton Post писало про те, що Вашингтон передасть Києву довгоочікувані сучасні американські системи ППО Patriot на загальну суму у 20 млрд доларів.
Окрім того, вказана інформація біла підкріплена черговим постом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який оприлюднив фото цього комплексу із підписом "Чекаємо".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки, окрім підтриманого Сенатом пакету допомоги на 40 млрд доларів, планують відправити Україні військову допомогу на 100 млн доларів. Новий пакет включатиме в себе великокаліберні американські гаубиці М777, радари та інше обладнання.