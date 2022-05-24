"У Слузі народу" передумали давати дозвіл на розстріл українських військових за непокору

Ініціатори закону після скандалу самі ж його відкликали

Після резонансу, який викликав у ЗМІ внесений у Верховну Раду законопроєкт № 7351 (ним хотіли дозволити командирам ЗСУ вбивати підлеглих за невиконання наказів), документ було відкликано.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті парламенту, передає "Телеграф".

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Зазначається, що 24 травня 2022 року законопроєкт був відкликаний, після чого його зняли з розгляду.

Варто нагадати, що цим документом пропонувалося внести зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо забезпечення можливості припинення кримінальних правопорушень в умовах особливого періоду. Зокрема, дозволити командирам застосовувати зброю щодо своїх підлеглих, які порушують статут (це право у командирів і так є), однак нардепи пропонували зняти уточнення "не призводячи до смерті військовослужбовця".

До слова, ініціаторами законопроєкту виступили народні обранці від фракції "Слуга народу" — Мар’яна Безугла, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій у нашій країні.