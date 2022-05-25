"Гірше, ніж у Чечні": в росії вражені кількістю безвісти зниклих в Україні окупантів

російська влада зовсім не переймається тим, що через її амбіції гинуть десятки тисяч людей

За три місяці бойових дій в Україні кількість безвісти зниклих російських солдатів значно перевищує ту, що спостерігалася під час початку Першої чеченської війни.

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Про це в інтерв'ю для видання Meduza розповіла представниця Комітету солдатських матерів Валентина Мельникова, коментуючи ставлення російської влади до службовців, відправлених на війну в Україну.

За її словами, такої кількості безвісти зниклих людей не було ще ніколи. Порівняти страшні цифри, які фіксують зараз, можна лише з початком Першої чеченської війни, коли під час штурму Грозного у новорічну ніч з 1994-го на 1995 рік, близько 2,5 тисяч трупів просто лежали посеред вулиць і площ. Забирати їх звідти російське командування просто забороняло.

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"Вони не хотіли оголошувати перемир'я навіть ненадовго. Наші колеги (правозахисники — ред. редакцією) туди приїжджали з батьками загиблих, благали про це. Але поки бої не скінчилися, забрати когось було неможливо", — пояснила Мельникова.

Також вона відмічає, що після того, як тіла загиблих все ж вдалося зібрати, вони були поміщені до вагонів-холодильників, що знаходилися у Ростові-на-Дону. Упізнання людей доводилося проводити за допомогою експертів лабораторії генетичної експертизи, адже трупи були у такому стані, що розпізнати їх можна було лише по генетичному аналізу.

"Але дві з половиною тисячі взимку це одне. А тут інша ситуація. Скільки тіл своїх загиблих російські військові частини не вивезли та не поховали – невідомо. Це проблема, яку треба усвідомити. Такого ще ніколи не було", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія, котра прийшла зі зброєю на українські землі, продовжує зазнавати дуже великих втрат під час потужного опору українців. У мережі шириться інформація, що лише в одному з районів оренбурзької області росії понад 3 тисячі росіян не повернулися додому після відправки до України.

Також нагадаємо, що початку 4 місяця протистояння ворожій армії, росіяни все ж намагаються тиснути на східну частину України, стираючи її з лиця землі, навіть попри значні втрати як особового складу, так і бойової техніки.