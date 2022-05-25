В окупованому Криму запропонували відмовитися від вивчення англійської у школах: діти все одно не поїдуть до Лондона

Чиновник вважає, що англійська мова дітям не потрібна

В окупованому Криму представники т.зв. "влада" запропонувала відмовитися від вивчення англійської мови у школах, оскільки діти "ніколи не поїдуть до Лондона".

Про це розповів т.зв. "Спікер державної ради Криму" Володимир Константинов, передає "ТАСС".

За його словами, для нього вивчення мов є неоднозначним питанням, зокрема, Костянтинов заявив, що не розуміє навіщо йти шляхом вивчення англійської мови.

"Навіщо вчити те, що не потрібно, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?", — сказав він.

Він заявив, що вивчення англійської мови зробить дитину "заручником", оскільки може спонукати бажання дізнатися більше про Англію. Натомість чиновник окупаційної адміністрації заявив, що треба більше уваги приділити вивченню "своїх мов", проте не сказав, про які саме йдеться.

Також Костянтинов заявив, що вивчення іноземних мов призводить до того, що у шкільній програмі не вистачає часу на історію.

"Англійці ведуть війну з нами протягом тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх", — заявив він.

Варто зазначити, що сам Костянтинов англійську мову в школі не вивчав, але стверджує, що вивчив її на бізнес-курсах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за вісім років окупації живуть люди в Криму і про те, чи хочуть мешканці півострова повернення в Україну.