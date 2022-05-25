В оккупированном Крыму предложили отказаться от изучения английского в школах: дети все равно не поедут в Лондон

Чиновник считает, что английский язык детям не нужен

В оккупированном Крыму представители т.н. "власти" предложили отказаться от изучения английского языка в школах, поскольку дети "никогда не поедут в Лондон".

Об этом рассказал т.н. "спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов, передает "ТАСС".

По его словам, для него изучение языков является неоднозначным вопросом, в частности Константинов заявил, что не понимает зачем идти путем изучения английского языка.

"Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не уедет в Лондон?", — сказал он.

Он заявил, что изучение английского языка сделает ребенка "заложником", поскольку может побудить у него желание узнать больше об Англии. Вместо того чиновник оккупационной администрации заявил, что надо больше внимания уделить изучению "своих языков", однако не сказал, о каких именно идет речь.

Также Константинов заявил, что изучение иностранных языков приводит к тому, что в школьной программе не хватает времени на историю.

"Англичане ведут войну с нами на протяжении тысячи лет, а мы и дальше продолжаем изучать их", — заявил он.

Стоит отметить, что сам Константинов английский язык в школе не изучал, но утверждает, что выучил его на бизнес-курсах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как спустя восемь лет оккупации живут люди в Крыму и о том, хотят ли жители полуострова возвращения в Украину.