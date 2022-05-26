Канікули під час війни: коли в Україні завершується навчальний рік

Деякі школи в Україні вимушені були завершити навчання завчасно

Через воєнне вторгнення рф на територію Україні сотні шкіл вимушені були перейти на дистанційне навчання, а тисячі українських школярів залишилися без святкового "Останнього дзвоника". До повномасштабного вторгнення Міністерство освіти та науки рекомендувало розпочати шкільні канікули 31 травня, але після залишило за кожним регіоном право обирати дату. Більш того, в деяких областях такі повноваження надали кожному шкільному закладу. Детальніше – в матеріалі "Телеграфу".

Так, у різних містах України своя дата завершення навчального року:

Київ – школярі підуть на канікули 1 червня.

Черкаси, Дніпро, Житомир — 27 травня.

Чернігів – 4 червня.

Харків – 3 червня.

Львівська область – частина шкіл завершує навчання наприкінці травня, частина – в перших числах червня.

Одеса – кожна школа обирає дату самостійно, але не пізніше 30 травня.

Хмельницький – на початку червня.

Як повідомляв в ефірі "Єдиного марафону" міністр освіти України Сергій Шкарлет, 280 шкіл через безпекову ситуацію вимушено не можуть продовжувати навчальний процес і завершили навчання. Йдеться зокрема про Херсонську і Запорізьку область. Але документи про освіту МОН обіцяє видати всім без виключення учням.

Війна вплине і на вступну кампанію цього року в Україні. Міносвіти планує, щоби випускники-біженці, котрі вимушено покинули рідний дім, могли здати національний мультипредметний тест (відбуватиметься в Україні замість ЗНО) в інших країнах. МОН вже звернулося до 30 країн Європи.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні замість ЗНО проведуть мільтипредметний тест. Перша сесія розпочнеться в липні 2022 року.