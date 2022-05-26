Каникулы во время войны: когда в Украине завершается учебный год

Некоторые школы в Украине вынуждены были завершить учебу раньше времени

Из-за военного вторжения рф на территорию Украины сотни школ вынуждены были перейти на дистанционное обучение, а тысячи украинских школьников остались без праздничного "Последнего звонка". До полномасштабного вторжения Министерство образования и науки рекомендовало начать школьные каникулы 31 мая, но затем оставило за каждым регионом право выбирать дату. Более того, в некоторых областях такие полномочия предоставили каждому школьному учреждению. Детальнее – в материале "Телеграфа".

Так, в разных городах Украины своя дата завершения учебного года:

Киев – школьники уйдут на каникулы 1 июня.

Черкассы, Днепр, Житомир — 27 мая.

Чернигов – 4 июня.

Харьков – 3 июня.

Львовская область – часть школ завершает обучение в конце мая, часть – в первых числах июня.

Одесса – каждая школа выбирает дату самостоятельно, но не позднее 30 мая.

Хмельницкий – в начале июня.

Как сообщал в эфире "Единого марафона" министр образования Украины Сергей Шкарлет, 280 школ из-за фактора безопасности вынужденно не могут продолжать учебный процесс и завершили обучение. Речь идет, в частности, о Херсонской и Запорожской областях. Но документы об образовании МОН обещает выдать всем без исключения учащимся.

Война отразится и на вступительной кампании в этом году в Украине. Минобразования планирует, чтобы выпускники-беженцы, вынужденно покинувшие родной дом, могли сдать национальный мультипредметный тест (будет проходить в Украине вместо ВНО) в других странах. МОН уже обратилось в 30 стран Европы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине вместо ВНО проведут мильпредметный тест. Первая сессия начнется в июле 2022 года.