До +30 градусів та дощі з грозами: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травня

Останній місяць весни закінчиться опадами практично на всій території нашої країни.

До кінця травня в Україні зберігатиметься хмарна погода з періодичними дощами, а місцями та з грозами.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

За його інформацією, опади в суботу, 28 травня, очікуються в більшості областей України, а на Півдні та Сході варто очікувати гроз.

У неділю в нашій країні очікується хмарна, але суха погода. Опади у вигляді дощів із грозами випадуть лише на території Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Останні два дні місяця гроз варто чекати на більшій частині території України. У понеділок сухо буде у східних та південних областях, а у вівторок пощастить мешканцям центральних та північних областей.

До кінця місяця температура повітря демонструватиме стійку тенденцію — на Заході буде прохолодніше, а стовпчик термометра показуватиме +20…+24 градуси тепла, а на Сході буде помітно тепліше. Синоптики очікують, що там варто чекати від +27 до +30 градусів, хоча на Луганщині до кінця місяця може бути і до +32 градусів.

Як повідомлялося раніше, погода на початку червня нагадуватиме ту, яку українці бачили у травні. Дощі з грозами нікуди не подінуться, а подекуди навіть можливий град.