До +30 градусов и дожди с грозами: синоптики рассказали, какой будет погода до конца мая

Последний месяц весны закончится осадками практически по все территории нашей страны

До конца мая в Украине будет сохраняться облачная погода с периодическими дождями, а местами и с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По его информации осадки в субботу, 28 мая, ожидаются в большинстве областей Украины, а на Юге и Востоке стоит ожидать гроз.

В воскресенье же в нашей стране ожидается облачная, но сухая погода. Осадки в виде дождей с грозами выпадут лишь на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В последние два дня месяца гроз стоит ждать на большей части территории Украины. В понедельник сухо будет в восточных и южных областях, а во вторник повезет жителям центральных и северных областей.

До конца месяца температура воздуха будет демонстрировать устойчивую тенденцию — на Западе будет прохладней, а столбик термометра будет показывать +20…+24 градуса тепла, а на Востоке будет заметно теплее. Синоптики ожидают, что там стоит ждать от +27 до +30 градусов, хотя в Луганской области к концу месяца может быть и до +32 градусов.

Как сообщалось ранее, погода в начале июня будет напоминать ту, которую украинцы видели в мае. Дожди с грозами никуда не денутся, а местами даже возможен град.