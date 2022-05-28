Арестович побачив "ознаки надлому" у росіян на Донбасі

Арестович каже, що незабаром ситуація на Донбасі може змінитись на користь українських захисників.

У діях окупаційних сил на Донбасі спостерігається певний "надлом", а ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди із правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, українським військовим вдалося відбити у росіян населений пункт Камишеваха, що неподалік Попасної.

Арестович "з обережним оптимізмом" зазначив, що у діях окупантів на цьому напрямі помічені "ознаки надламу".

"Вони звужують темпи та масштаб", — сказав він.

Радник голови ОПУ також додав, що ситуація на Донбасі може різко змінитись після 15-16 червня, що пов’язано з візитом міністра оборони Олексія Резнікова на третю зустріч представників оборонних відомств, які підтримують Україну країн світу, яка вже отримала назву "Рамштайн". Крім того, на ці дні також запланована його зустріч із міністрами оборони НАТО.

"Я думаю, що після 15 червня ситуація може різко почати змінюватися на нашу користь і дуже не на користь російської армії", — сказав Арестович.

Він зазначив, що доти росіяни намагатимуться захопити якнайбільше територій.

Як повідомлялося раніше, ексглава МВС Арсен Аваков повідомив, що за даними розвідки росіяни втратили більше солдатів, ніж це зазначено у зведенні Генштабу.