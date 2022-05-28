Арестович увидел "признаки надлома" у россиян на Донбассе

Арестович говорит, что вскоре ситуация на Донбассе может смениться в пользу украинских защитников

В действиях оккупационных сил на Донбассе наблюдается определенный "надлом", а ситуация может резко измениться в пользу Украины уже к средине июня.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам украинским военным удалось отбить у россиян населенный пункт Камышеваха, что неподалеку от Попасной.

Арестович "с осторожным оптимизмом" отметил, что в действиях оккупантов на этом направлении замечены "признаки надлома".

"Они сужают темпы и масштаб", — сказал он.

Советник главы ОПУ также добавил, что ситуация на Донбассе может резко измениться после 15-16 июня, что связано с визитом министра обороны Алексея Резникова на третью встречу представителей оборонных ведомств поддерживающих Украину стран мира, которая уже получила название "Рамштайн". Кроме того на эти дни также запланирована его встреча с министрами обороны НАТО.

"Я думаю, что после 15 июня ситуация может резко начать меняться в нашу пользу и сильно не в пользу российской армии", — сказал Арестович.

Он отметил, что до тех пор россияне будут пытаться захватить как можно больше территорий.

Как сообщалось ранее, экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что по данным разведки россияне потеряли больше солдат, чем это указано в сводке Генштаба.