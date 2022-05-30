Ердоган та путін поговорили щодо України: Туреччина зробила пропозицію

Анкара готова організувати переговори України, ООН та РФ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з російським кривавим диктатором володимиром путіним. У ході розмови турецький лідер запропонував провести у Стамбулі зустріч між делегаціями України, ООН та РФ.

Як передає Anadolu, лідери двох країн обговорили стан та перспективи російсько-турецьких відносин, а також регіональні процеси з акцентом на війну між РФ та Україною.

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Канцелярія Ердогана зазначила, що у розмові з російським президентом він вказав на необхідність відновлення миру між РФ та Україною, зокрема — важливості перших кроків до цього. А також наголосив на необхідності мінімізації негативних наслідків війни.

Президент Туреччини заявив, що Анкара готова організувати зустріч РФ, України та ООН щодо ймовірного формування моніторингового механізму. Для цього Ердоган запропонував Стамбул і висловив сподівання, що сторони підтримають його ініціативу.

Нагадаємо, що нещодавно турецький президент заявив, що у його плани не входить відмова від співпраці з РФ. Ба більше, Ердоган має намір запускати спільно з путіним АЕС "Аккую".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Туреччина озвучила п’ять вимог щодо розширення НАТО.