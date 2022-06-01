Коли скінчиться війна? У мережі обговорюють незвичайне "пророцтво"

Користувачі мережі навіть знайшли дату завершення війни

На просторах мережі у середу, 1 червня, опублікували незвичайне пророцтво з ймовірною датою завершення війни в Україні.

Відповідний допис з'явився на Facebook-сторінці українця Андрія Кобзаря. Примітно, що пророчою виявилася пляшка солодкого напою Pepsi, точніше термін її придатності.

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На маркуванні пляшки зазначено, що напій розлили 24 лютого 2022 року о 4:25 ранку. Дата та час збігаються з початком вторгнення російських окупантів в Україну. Ймовірно, саме тому пляшку й назвали пророчою.

При цьому термін придатності, до якого треба спожити напій у пляшці, вказаний до 24 серпня 2022 року. Користувачі Facebook припустили, що саме це стане датою закінчення війни в Україні, зазначивши, що Сили оборони України впораються з російськими окупантами до Дня Незалежності.

Пляшку Pepsi назвали пророчою

Нагадаємо, що американські чиновники кажуть, що швидкого кінця російського вторгнення в Україну не видно. За оцінками Пентагону, що війна України з росією може тривати до кінця 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путінська відкрита війна прискорить повернення Криму до України. Таку думку висловив заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв.