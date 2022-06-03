Військовий зустрівся з донькою через 3 місяці розлуки: відео зворушило до сліз

Чоловік підійшов до зустрічі з донькою креативно

Зустріч українського військовослужбовця з донечкою, яку він не бачив всі три місяці війни в Україні зворушила мережу. Тато влаштував дівчинці справжній "сюрприз у коробці", яким виявився він сам.

Відео поділився захисник України Павло Вишебаба на власній сторінці в Instagram. Чоловік зазначив, що від моменту народження своєї доньки він ніколи так на довго (цілих 100 днів) не розлучався з нею.

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Перед зустріччю з донькою захисник заліз у велику картонну коробку з червоним бантом, аби додати святковості зустрічі. Дівчинка прийшла з мамою додому і була шокована з розміру свого "подарунка". Вона спершу подумала, що там ціла коробка іграшок, а коли відкрила — радості не було меж. Вона кинулася татові в обійми й довго не відпускала.

Звісно, що таке зворушливе відео не могло залишити байдужими користувачів мережі. Вони наперебій писали про те, що відео їх розчулило до сліз та бажали кожному захиснику якнайшвидшого повернення додому.

Варто зазначити, що Павло Вишебаба служить командиром відділення у 68 ВЕБ ЗСУ. Крім того, він є екоактивістом, музикантом, підприємцем, головою ГО "Єдина планета" та посланцем з питань толерантності ПРООН в Україні.

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