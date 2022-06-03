Українців очікує різка зміна погоди: свіжий прогноз синоптика з конкретними датами

Температура повітря відчутно впаде

Найближчі вихідні в Україні не минуть без дощів, а ще ряд областей очікує суттєве падіння температури. Найменше пощастить західним регіонам, адже опади прогнозуються на суботу та неділю.

Такий прогноз погоди озвучила народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

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У суботу, 4 червня, в Україні буде тепло — вдень стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів тепла, а у південних та східних областях взагалі +25+31. Дощі прогнозуються лише у західних регіонах, на решті території країни — сухо.

У неділю, 5 червня, дощі з грозами очікуються у більшості областей України. Температура повітря знизиться до +17+22 градусів (карта). Лише у південній частині та в східних областях України тепла, навіть спекотна, погода затримається: +25+32 градуси.

У Києві в суботу очікується теплий сонячний день, температура повітря прогріється до +23 градусів. У неділю пройдуть грозові дощі, знизиться атмосферний тиск, стовпчики термометрів опустяться до +17+19 градусів.

За даними Укргідрометцентру, 4 червня дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

Погода в Україні 4 червня

У неділю, 5 червня, дощі з грозами розповсюдяться на всю територію України.

Погода в Україні 5 червня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що червень порадує українців теплом, але в окремі дні синоптики прогнозують небезпечні погодні явища.