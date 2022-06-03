Украинцев ожидает резкое изменение погоды: свежий прогноз синоптика с конкретными датами

Температура воздуха ощутимо упадет

Ближайшие выходные в Украине не пройдут без дождей, а еще ряд областей ожидает существенное падение температуры. Меньше всего повезет западным регионам, ведь осадки прогнозируются на субботу и воскресенье.

Такой прогноз погоды озвучила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

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В субботу, 4 июня, в Украине будет тепло – днем столбики термометров покажут +24+28 градусов тепла, а в южных и восточных областях вообще +25+31. Дожди прогнозируются только в западных регионах, на остальной территории страны сухо.

В воскресенье, 5 июня, дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины. Температура воздуха снизится до +17+22 градусов (карта). Лишь в южной части и в восточных областях Украины теплая, даже жаркая погода задержится: +25+32 градуса.

В Киеве в субботу ожидается теплый солнечный день, температура воздуха прогреется до +23 градусов. В воскресенье пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление, столбики термометров опустятся до +17+19 градусов.

По данным "Укргидрометцентра", 4 июня дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Погода в Украине 4 июня

В воскресенье, 5 июня, дожди с грозами распространятся на всю территорию Украины.

Погода в Украине 5 июня

Ранее Телеграф сообщал, что июнь порадует украинцев теплом, но в отдельные дни синоптики прогнозируют опасные погодные явления.