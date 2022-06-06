Рус

"Впевненість привезли": Зеленський побував на лінії фронту на Донбасі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
51
Зеленський під час відвідування військових на Донбасі Новина оновлена 06 червня 2022, 02:23
Зеленський під час відвідування військових на Донбасі

Зеленський "дещо" передав військовим на Донбасі

У неділю, 5 червня, президент України Володимир Зеленский відвідав Донецьку та Луганську області, а саме Соледар та Лисичанськ, що розташований майже впритул до Сєвєродонецька — наразі найзапеклішої точки протистояння російським загарбникам.

Про поїздку спочатку до Запорізької області, а потім і на Донбасс Зеленський розповів у нічному відеозверненні.

"…поїхав з керівником Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав", — сказав президент.

Лисичанськ розташований впритул до Сєвєродонецька
Лисичанськ розташований впритул до Сєвєродонецька

Він також додав, що під час поїздки до військових передав їм "дещо".

"Дещо привезли військовим. Про це детально не буду. А дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли. І міцність. Я бажаю їм здоров'я. Їхнім батькам – уклін. Всім нам – перемоги", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, під час візиту до Запорізької області голова обласної військової адміністрації Олександр Старух попідоимв про ситуацію в регіоні, власне про те, що наразі більша його частина знаходиться під контролем ворога.

Теги:
#Україна #Росія #Лисичанськ #Війна #Донбас #Сєвєродонецьк #Володимир Зеленський