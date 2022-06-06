"Впевненість привезли": Зеленський побував на лінії фронту на Донбасі

Зеленський "дещо" передав військовим на Донбасі

У неділю, 5 червня, президент України Володимир Зеленский відвідав Донецьку та Луганську області, а саме Соледар та Лисичанськ, що розташований майже впритул до Сєвєродонецька — наразі найзапеклішої точки протистояння російським загарбникам.

Про поїздку спочатку до Запорізької області, а потім і на Донбасс Зеленський розповів у нічному відеозверненні.

"…поїхав з керівником Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав", — сказав президент.

Лисичанськ розташований впритул до Сєвєродонецька

Він також додав, що під час поїздки до військових передав їм "дещо".

"Дещо привезли військовим. Про це детально не буду. А дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли. І міцність. Я бажаю їм здоров'я. Їхнім батькам – уклін. Всім нам – перемоги", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, під час візиту до Запорізької області голова обласної військової адміністрації Олександр Старух попідоимв про ситуацію в регіоні, власне про те, що наразі більша його частина знаходиться під контролем ворога.