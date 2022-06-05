Ворог перегрупувався і йде в наступ (мапа)

Під ударом українські міста на сході країни, а на півдні ворог застосував нову хитрість

Ворог не лише обстрілює Україну ракетами здалеку — на фронті точаться запеклі бої. Окупанти розпочали атаку відразу за декількома напрямками.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку перегрупування ворога завершилося, росармія веде наступ у напрямку Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.

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Загарбники продовжують спроби оточити українських захисників у Сєвєродонецьку та Лисичанську, а також заблокувати їм логістичні шляхи. Штурм іде у Сєвєродонецьку, ворог контролює східну частину міста. Щоб одержати перевагу, окупанти намагаються захопити висоти. Для цього атакують у напрямку Ниркового – Миколаївки.

На Лиманському напрямку окупанти наступають на Святогірськ, вони намагаються відкинути українські Сили опору на правобережжя Сіверського Дінця.

Напрямки атак росії на сході України

Щоб не дати українським військовим перегрупуватися російські війська, обстрілюють як передову, так і тилові частини на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південнобузькому напрямку ворог замінував берег річки Інгулець, чекаючи наступу ЗСУ. Бої на півдні продовжуються — на Миколаївському напрямку окупанти знову намагалися вийти на позиції у напрямку Сухого Ставка та Лозового, після втрат россолдати відступили. На цьому напрямку розгорнуто дві реактивні та дві ствольні батареї артилерії.

Червона стрілочка — напрямок замінованого берега річки Інгулець

Згідно з картами бойових дій, українським військам вдається триматися у Сєвєродонецьку. Раніше "Телеграф" писав, що експерти вважають за можливе утримати місто.