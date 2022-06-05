Ворог перегрупувався і йде в наступ (мапа)
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Під ударом українські міста на сході країни, а на півдні ворог застосував нову хитрість
Ворог не лише обстрілює Україну ракетами здалеку — на фронті точаться запеклі бої. Окупанти розпочали атаку відразу за декількома напрямками.
Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку перегрупування ворога завершилося, росармія веде наступ у напрямку Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.
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Загарбники продовжують спроби оточити українських захисників у Сєвєродонецьку та Лисичанську, а також заблокувати їм логістичні шляхи. Штурм іде у Сєвєродонецьку, ворог контролює східну частину міста. Щоб одержати перевагу, окупанти намагаються захопити висоти. Для цього атакують у напрямку Ниркового – Миколаївки.
На Лиманському напрямку окупанти наступають на Святогірськ, вони намагаються відкинути українські Сили опору на правобережжя Сіверського Дінця.
Щоб не дати українським військовим перегрупуватися російські війська, обстрілюють як передову, так і тилові частини на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. На Південнобузькому напрямку ворог замінував берег річки Інгулець, чекаючи наступу ЗСУ. Бої на півдні продовжуються — на Миколаївському напрямку окупанти знову намагалися вийти на позиції у напрямку Сухого Ставка та Лозового, після втрат россолдати відступили. На цьому напрямку розгорнуто дві реактивні та дві ствольні батареї артилерії.
Згідно з картами бойових дій, українським військам вдається триматися у Сєвєродонецьку. Раніше "Телеграф" писав, що експерти вважають за можливе утримати місто.