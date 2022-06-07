"Багато разів добре влучили": Арестович розповів про відступ росіян з важливого напрямку

Українські війська завдали потужних артилерійських ударів по позиціях росіян майже на всій лінії фронту

Окупанти внаслідок нічних ударів ЗСУ стримали свій запал, зменшили темпи наступу і навіть відступили з деяких позицій.

Про це під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, українські захисники завдали ряд потужних та жорстких ударів по всій дузі від Ізюмського напрямку до Попасної, чим збили наступальний запал супротивника.

"Ми били радісно всю ніч і багато разів добре потрапили", — сказав Арестович і додав, що минула ніч була "вночі української артилерії".

Також він зазначив, що якщо раніше росіяни підпадали під обстріл, то все одно продовжували наступ, проте зараз вони продовжувати атаку не стали і навіть відступили з частини районів на півночі Харківської області. Арестович висловив думку, що це може бути пов’язане з тим, що окупанти "недоперекинули війська".

За його словами, у Сєвєродонецьку ситуація залишається складною і росіянам місто остаточно захопити не вдалося, хоча українські захисники були змушені трохи відкотитися.

Активні артилерійські бої відбувалися також на Херсонському напрямку, де ЗСУ поки що уповільнили контрнаступ, оскільки росіяни перекинули до району бойових дій додаткові сили.

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Як повідомлялося раніше, напередодні Арестович заявляв, що окупанти змогли накопичити сили та перейти у наступ на ряді напрямків. У зв’язку з цим він говорив, що на українців чекає важкий тиждень.