Генсек НАТО передумав їхати до Шольца: що хотіли обговорити (оновлено)

Наразі причини скасування зустрічі не розголошуються

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від поїздки до Берліна на зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Під час його візиту політики планували обговорити посилення східного флангу альянсу, вплив агресії з боку росії на безпекову ситуацію, а також ймовірне членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

У четвер, 9 червня, стало відомо, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раптово скасував візит до Берліна, в рамках якого він мав зустрітися з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Німеччини.

Варто також додати, що в анонсі заходів Олафа Шольца, запланованих на 9 червня значився й брифінг із генсеком НАТО, який мав відбутися в Берліні о 12:00 годині за місцевим часом. Окрім того, відомо, що у програмі візиту Столтенберга була також зустріч із головою Міноборони ФРН Крістіною Ламбрехт.

Пізніше Der Spiegel повдомив, що причиною відміни поїздки генсека стали проблеми зі здоров'ям.

"Про причини спочатку нічого відомо не було. У штаб-квартирі НАТО заявили, що генсек хворий і змушений спонтанно скасувати візит", — зазначає видання.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із черговою заявою щодо війни в Україні, відзначивши, що у найближчі кілька тижнів характер бойових дій між українцями та росіянами може лише посилитися. На його думку, російські війська продовжуватимуть наступати на кількох українських напрямках, демонструючи ще більшу жорстокість по відношенню як до військових, так і до цивільних громадян.