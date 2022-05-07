Найближчі тижні будуть важкими: генсек НАТО дав прогноз щодо війни в Україні

Політик розуміє – Україні потрібна вся можлива допомога

У найближчі кілька тижнів характер війни в Україні може лише посилитися, незважаючи на її входження до рутинної фази. Російські війська намагатимуться наступати за різними напрямами, а жорстокість, яку вони проявляють до військових та цивільних, лише збільшуватиметься. Сама ж війна з путінською армією може затягнутися надовго.

Таким баченням розвитку російсько-українського протистояння поділився Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Welt Am Sonntag.

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За словами політика, росіяни, відчуваючи силу оборони української армії, стають злішими. Це стає причиною ще більших руйнувань у різних регіонах України — страждає як мирна інфраструктура, так і житлові райони.

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"Ми бачимо різкий контраст між російськими та українськими військами: українська армія хоробра і знає, за що воює. Російські війська страждають від поганого керівництва, низького бойового духу і багато з них не знає, за що воює", — зазначив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО не відкидає можливості того, що війна в Україні здатна затягтися. Конкретного часу політик не озвучує, проте говорить, що це можуть бути як місяці, так і роки.

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Для того, щоб цього не сталося, каже Єнс Столтенберг, Україну слід якнайшвидше навчити роботі із сучасною західною зброєю. Подібна "фора", коли військові будуть знайомі не лише з радянськими зразками озброєння, здатна змінити перебіг війни.

"Ми маємо переконатися, що Україна здатна захистити себе", — резюмував представник Альянсу.

Поки що Захід дійсно дружно працює на активну допомогу Україні, визначивши, чим яка країна має займатися. В Америці ж оформили чергову заявку на партію нових безпілотників, які особливо важливі для перемоги над росією.

А наші військовослужбовці тим часом методично знищують і ворога, та його запаси зброї на різних відрізках фронту.