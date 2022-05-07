У нас багато союзників: в Україні розповіли про епохальне рішення, яке змінило хід війни з росією

На війні є не лише бойовий фронт, а й дипломатичний, а також гуманітарний

Україна зможе перемогти росію у війні, і однією з важливих причин цього є постійна допомога західних партнерів. На думку спікера Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайла Макарука, про те, що українців підтримують багато країн, масштабно свідчить нещодавня зустріч дипломатів у німецькому Рамштайні.

Чому вона була настільки важливою і що за "епохальне" рішення ухвалили там політики, Макарук розповів "Телеграфу" під час інтерв’ю.

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За його словами, такі переговори допомогли Заходу визначитись, за якою країною буде закріплено окремий вид допомоги для України. Обговорювалося все — від грошей та озброєння до гуманітарки для переселенців. Дипломати обговорювали, як можна змінювати логістичні підходи для постачання якіснішої допомоги української армії і не тільки.

Під час зустрічі в Рамштайні конкретно визначилися, хто займається зброєю, хто — підвозом продуктів та медикаментів, хто — паливом та автомобілями тощо. Михайло Макарук зазначає, що із озброєнням пообіцяли допомогти представники США, Польщі, Великої Британії, Норвегії, Франції та, зрештою, навіть Німеччини.

"Є ті, хто бореться за нас дипломатично, по всіх напрямках, — пояснює волонтер. — Є ті, хто переконує інші країни більш активно допомагати Україні та тиснути на росію. Є ті, хто допомагає логістично. Варто згадати добрим словом Туреччину, яка закрила Чорне море для військових кораблів".

На думку Макарука, Україна має багато союзників, що є дуже важливим під час війни. Проте існують проблеми з часом — тому іншим державам важливо якнайшвидше активізувати свою роботу. Як пояснює спікер InformNapalm, українці не використовують свою армію як "гарматне м’ясо", а росія — так, і це дає їй своєрідну перевагу.

"У нас є люди, яких ми поважаємо, яких треба берегти, — наголошує Михайло Макарук. — А для цього їх потрібно класно екіпірувати, забезпечити всім необхідним, щоб ми рвали нечисть, яка прийшла на нашу землю".

Слід додати, що зараз Україна вже увійшла до рутинної фази ведення війни. На думку Олексія Арестовича, наступні кілька місяців можуть бути сповнені "дрібних сенсацій з фронту", але масштабних "переломів" краще не чекати.

Також "Телеграф" розповідав, як справи на лінії фронту — завдяки свіжим картам боїв, опублікованим американськими аналітиками.