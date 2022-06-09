Генсек НАТО передумал ехать к Штольцу: что хотели обсудить

На данный момент причины отмены встречи не разглашаются

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от поездки в Берлин на встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Во время его визита политики планировали обсудить усиление восточного фланга альянса, влияние агрессии со стороны россии на ситуацию безопасности, а также вероятное членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В четверг, 9 июня, стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг внезапно отменил визит в Берлин, в рамках которого он должен был встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.

Следует также добавить, что в анонсе мероприятий Олафа Шольца, запланированных на 9 июня, значился и брифинг с генсеком НАТО, который должен был состояться в Берлине в 12:00 по местному времени. Кроме того, известно, что в программе визита Столтенберга была также встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с очередным заявлением о войне в Украине, отметив, что в ближайшие несколько недель характер боевых действий между украинцами и россиянами может только усилиться. По его мнению, российские войска будут продолжать наступать на нескольких украинских направлениях, демонстрируя еще большую жестокость по отношению как к военным, так и гражданским гражданам.