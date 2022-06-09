Прокуратура та ДБР візьмуться за відомого українського політика: суд дав добро

Зараз чиновник перебуває в бігах у Росії

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони часу президентства Януковича, який перебуває вже два роки в розшуку, стане підозрюваним у справі про розгін "Студентського Майдану" у 2013 році. Події восьмирічної давності все ще розслідуються і, очевидно, слідство сподівається знайти винних.

Інформацію про рішення суду зробити чиновника, який втік до Росії, підозрюваним у справі повідомили пресслужби одразу двох відомств — Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань — у четвер, 9 червня.

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Зазначимо, що імені правоохоронці не розкривають, проте достовірно відомо, що за часів Євромайдану посаду заступника Секретаря РНБО обіймав Володимир Сівкович. Він, як і багато інших політиків часів Віктора Януковича, є втікачем на територію росії. Із червня 2020 року Сівковича офіційно оголосили у міжнародний розшук.

Наразі ж суд дав офіційний дозвіл на включення чиновника до списку підозрюваних у справі про розгін студентів за часів Євромайдану у листопаді 2013-го.

Володимир Сівкович

Вважається, що йому вдалося переконати правоохоронця розпорядитися міліціонерами, щоб ті спробували "зачистити" Майдан від студентів, які цілком законно зібралися на протест у серці Києва.

Як відомо, близько 127 людей постраждали внаслідок такої жорстокості. Загалом із місця зігнали понад 300 протестувальників. Міліціонери не гребували використовувати свої кийки, а також бити ногами у важкому форменому взутті тих, хто впав.

Сівкович підозрюється у перевищенні своїх повноважень, а також втручанні у реалізацію законних прав громадян із застосуванням насильства.

Варто зазначити, що розгін Майдану та подальші події Революції Гідності вважаються одними з найважливіших переломних моментів у сучасній історії України. При цьому рф вважає це державним переворотом, і тому сподівалася, що її вторгнення зможе змінити перебіг подій.

Проте спроба захопити Донбас, ні прорив кордону 24 лютого 2022 року не стали кінцем української нації. Більше того, журналіст Юрій Бутусов упевнений, що Україна у лютому піднялася на справжній озброєний Майдан, що й допомагає нам стояти так довго.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві було затримано главу однієї з українських партій за підозрою у хабарництві. 9 червня виявилося дуже продуктивним для багатьох правоохоронців вдень.