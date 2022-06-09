Українські вина у списку найкращих у світі: які марки відзначили експерти

Усі представлені на конкурсі марки українського вина були відзначені жюрі конкурсу медалями

Англійський журнал про вино "Decanter", опублікував результати свого конкурсу найкращих вин 2022 року, на якому були представлені 4 українські виробники з 14 марками вина. Всі представлені марки вітчизняного вина отримали медалі від журналу, а вино марки Beykush’s Reserve Chardonnay отримало золоту медаль.

Окрім золота українські винороби взяли 7 бронзових та 6 срібних медалей, а історія потрапляння на конкурс вина-переможця нагадувала цілу пригоду.

Усі українські вина здобули медалі

"Окрема подяка колегам — братам Леонарду та Сергію Стаховським. Без них золота б не було. Справа була така: через війну ми вже не встигали відправити наші вина на конкурс. Але у нас були зразки в Угорщині у Леонарда. Відправити з Угорщини кур’єрською службою не угорські вина виявилося нездійсненним завданням через особливості місцевого регулювання.Тоді Лео просто взяв зразки, завантажив їх у валізи, полетів літаком до Лондона і особисто привіз зразки в офіс Декантера", — пише про історію потрапляння свого вина на конкурс Євген Шейнедеріс, власник виноробні Beykush winery, розташованої у Миколаївській області.

Це вже не перші золоті медалі українських виноробів на конкурсах "Decanter" — минулого року одразу дві золоті медалі дісталися виноробні "Chateau Edem" зі Львівської області.

Перемога на конкурсі та скасування Євросоюзом усіх мит на українські товари на рік відкриває для вітчизняних виноробів перспективи щодо експорту вина до Європи.