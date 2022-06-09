Украинские вина в списке лучших в мире: какие марки отметили эксперты

Все представленные на конкурсе марки украинского вина были отмечены жюри конкурса медалями

Английский журнал о вине "Decanter", опубликовал результаты своего конкурса лучших вин 2022 года на котором были представлены 4 украинских производителя с 14 марками вина. Все представленные марки отечественного вина были удостоены медалей от журнала, а вино марки Beykush’s Reserve Chardonnay получило золотую медаль.

Кроме золота украинские виноделы взяли 7 бронзовых и 6 серебряных медалей, а история попадания на конкурс вина-победителя напоминала целое приключение.

Все украинские вина получили медали

"Отдельная благодарность коллегам — братьям Леонарду и Сергею Стаховским. Без них золота бы не случилось. Дело было так: из-за войны мы уже не успевали отправить наши вина на конкурс. Но у нас были образцы в Венгрии у Леонарда. Отправить из Венгрии курьерской службой не венгерские вина оказалось невыполнимой задачей из-за особенностей местного регулирования. Тогда Лео просто взял образцы, загрузил их в чемоданы, полетел самолетом в Лондон и лично привез образцы в офис Декантера", — пишет об истории попадания своего вина на конкурс Евгений Шейнедерис, владелец винодельни Beykush winery, расположенной в Николаевской области.

Это уже не первые золотые медали украинских виноделов на конкурсах "Decanter" — в прошлом году сразу две золотые медали достались винодельне "Chateau Edem" из Львовской области.

Победа на конкурсе и отмена Евросоюзом всех пошлин на украинские товары на год открывает для отечественных виноделов перспективы по экспорту вина в Европу.