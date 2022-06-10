У Зеленського відреагували на мрію путіна стати Петром I

Представник ОП переконаний, що заяви російського керівництва про так званий "конфлікт" — це лише привід напасти на сусідню країну

Порівняння кривавого російського диктатора володимира путіна себе з Петром I та його зізнання у бажанні захоплювати нові землі, як перший всеросійський імператор, доводять, що не було ніякого "конфлікту" рф з Україною.

Про це у п'ятницю, 10 червня, на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, відмітивши, що російський лідер захоплює українські землі лише під вигаданим приводом.

"Порівняння путіна себе з Петром I та зізнання в захопленні земель знову доводять: не було ніякого "конфлікту", є лише криваве захоплення країни під надуманими приводами та геноцид українського народу", — написав він у "Твіттері".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки путін зробив зізнання. Зупинити цього гопника може лише трибунал Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінив останні заяви кривавого диктатора

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Також він додав, що сьогодні треба говорити не про "збереження обличчя" російської федерації, а про її негайну деімперіалізацію.

Нагадаємо, що напередодні російський лідер володимир путін порівняв себе з імператором Петром I. Він заявив, що "на долю росії також випало повертати і зміцнювати".

"От Петро Перший Північну війну 21 рік вів. Здавалося б там, воював зі Швецією, чогось відкидав…Нічого не відкидав: він повертав", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім знакових заяв кривавого агресора путіна, світ невпинно обговорює і його ймовірні хвороби, через які лідер рф міг відмовитися від проведення щорічної "прямої лінії", котра була запланована на червень.