Кому чекати спеку до +30, а кому грози? Прогноз синоптиків на найближчий тиждень

У гідрометцентрі розповіли, якою буде погода найближчими днями

Цього року червень буде спекотніший, ніж зазвичай, а опадів випаде у межах норми. Такий прогноз оприлюднив Гідрометцентр.

В цілому у червні активізуються грози, подекуди град та шквали. Абсолютний мінімум температур у цьому місяці спостерігатиметься на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу. Абсолютный максимум майже до 40 градусів на сході та півдні України.

Наступні 10 днів погода буде примхлива. Сонце та дощ будуть змінювати один одного чи не щогодини. Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на дані метеорологічного ресурсу Weather.com.

У центральній Україні температура коливатиметься від 23 до 32 градусів вдень і переважатиме мінлива хмарність.

Прогноз погоди в центральній Україні на 11-23 червня 2022

На сході України буде трохи спекотніше від 26 до 32 градусів. І теж з мінливою хмарністю та подекуди грозами.

Прогноз погоди у східній Україні на 11-23 червня 2022

А от на півдні країни буде переважно сонячно. Температура вдень коливатиметься від 26 до 30 градусів.

Прогноз погоди у південній Україні на 11-23 червня 2022

На заході температура повітря буде трохи нижча, в межах 22 — 26 градусі. А наприкінці наступного тижня там очікуються зливові дощі.

Прогноз погоди у західній Україні на 11-23 червня 2022

Нагадаємо, раніше ми писали, яка погода буде на Трійцю.