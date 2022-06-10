Кому чекати спеку до +30, а кому грози? Прогноз синоптиків на найближчий тиждень
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У гідрометцентрі розповіли, якою буде погода найближчими днями
Цього року червень буде спекотніший, ніж зазвичай, а опадів випаде у межах норми. Такий прогноз оприлюднив Гідрометцентр.
В цілому у червні активізуються грози, подекуди град та шквали. Абсолютний мінімум температур у цьому місяці спостерігатиметься на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу. Абсолютный максимум майже до 40 градусів на сході та півдні України.
Наступні 10 днів погода буде примхлива. Сонце та дощ будуть змінювати один одного чи не щогодини. Більше подробиць розповість "Телеграф", посилаючись на дані метеорологічного ресурсу Weather.com.
У центральній Україні температура коливатиметься від 23 до 32 градусів вдень і переважатиме мінлива хмарність.
На сході України буде трохи спекотніше від 26 до 32 градусів. І теж з мінливою хмарністю та подекуди грозами.
А от на півдні країни буде переважно сонячно. Температура вдень коливатиметься від 26 до 30 градусів.
На заході температура повітря буде трохи нижча, в межах 22 — 26 градусі. А наприкінці наступного тижня там очікуються зливові дощі.
Нагадаємо, раніше ми писали, яка погода буде на Трійцю.