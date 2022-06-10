Кому ждать жару до +30, а кому грозы? Прогноз синоптиков на ближайшую неделю
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В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.
В этом году июнь будет более жарким, чем обычно, а осадки выпадут в пределах нормы. Такой прогноз обнародовал Гидрометцентр.
В целом в июне активизируются грозы, местами град и шквалы. Абсолютный минимум температур в этом месяце будет наблюдаться на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза. Абсолютный максимум до 40 градусов на востоке и юге Украины.
Следующие 10 дней погода будет капризная. Солнце и дождь будут сменять друг друга почти каждый час. Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные метеорологического ресурса Weather.com.
В центральной Украине температура будет колебаться от 23 до 32 градусов днем и будет преобладать переменная облачность.
На востоке Украины будет немного жарче от 26 до 32 градусов. И тоже с переменной облачностью и местами грозами.
А вот на юге страны будет в основном солнечно. Температура будет днем колебаться от 26 до 30 градусов.
На западе температура воздуха будет несколько ниже, в пределах 22-26 градусов. А в конце следующей недели там ожидаются ливневые дожди.
Напомним, ранее мы писали, какая погода будет на Троицу.