Кому ждать жару до +30, а кому грозы? Прогноз синоптиков на ближайшую неделю

В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

В этом году июнь будет более жарким, чем обычно, а осадки выпадут в пределах нормы. Такой прогноз обнародовал Гидрометцентр.

В целом в июне активизируются грозы, местами град и шквалы. Абсолютный минимум температур в этом месяце будет наблюдаться на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза. Абсолютный максимум до 40 градусов на востоке и юге Украины.

Следующие 10 дней погода будет капризная. Солнце и дождь будут сменять друг друга почти каждый час. Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные метеорологического ресурса Weather.com.

В центральной Украине температура будет колебаться от 23 до 32 градусов днем и будет преобладать переменная облачность.

Прогноз погоды в центральной Украине на 11-23 июня 2022

На востоке Украины будет немного жарче от 26 до 32 градусов. И тоже с переменной облачностью и местами грозами.

Прогноз погоды в восточной Украине на 11-23 июня 2022

А вот на юге страны будет в основном солнечно. Температура будет днем колебаться от 26 до 30 градусов.

Прогноз погоды в Южной Украине на 11-23 июня 2022

На западе температура воздуха будет несколько ниже, в пределах 22-26 градусов. А в конце следующей недели там ожидаются ливневые дожди.

Прогноз погоды в Западной Украине на 11-23 июня 2022

Напомним, ранее мы писали, какая погода будет на Троицу.