"Трактористка" Даша з накладними нігтями: пропагандисти бойовиків робили пафосний сюжет, але знову облажалися

Про що думали автори ролика при виборі героїні сюжету, залишається невідомим

Бойовики ОРДЛО випустили на своїх ресурсах сюжет про дівчину-трактористку Дашу, яка без чоловіків займається польовими роботами і зокрема культивує поля. Проте все б нічого, але нова трактористка постала перед камерами в брендовому одязі і з довгими накладними нігтями.

Деталями історії поділилися у телеграм-каналі Вільнодумець. Примітно, що на дивності у зовнішності дівчини вказав сам кореспондент, який брав у неї інтерв’ю.

Зокрема він зазначив, що зовнішній вигляд дівчини зовсім не підходить для виконання брудної роботи, хоча сама трактористка не одразу зрозуміла про що мова та почала говорити пафосні промови про борг перед т.зв. "республікою".

"Навіть населення ОРДЛО, для якого і призначався цей відеоролик з натяком наслідувати приклад Паші Ангеліної, написало коментарі суть яких зводиться до того, що "трактористка-Даша більше скидається на "працюючу" з VIP салонів для денееровського керівництва". Їм звичайно видніше", — зауважив автор поста.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Алчевську бойовики розвісили банер із т.зв. "героями радянського ордена слави", все б нічого, але користувачі мережі виявили підозрілу схожість між ними та голлівудськими акторами Ештоном Кутчером та Джонні Деппом.