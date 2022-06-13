"Трактористка" Даша с накладными ногтями: пропагандисты боевиков делали пафосный сюжет, но опять облажались

О чем думали авторы ролика при выборе героини сюжета остается неизвестным

Боевики ОРДЛО выпустили на своих ресурсах сюжет о девушке-трактористке Даше, которая в отсутствие мужчин занимается полевыми работами и в частности культивирует поля. Однако все бы ничего, но новоиспеченная трактористка предстала перед камерами в брендовой одежде и с длинными накладными ногтями.

Деталями истории поделились в телеграм-канале Вольнодумец. Примечательно, что на странности во внешности девушки указал сам корреспондент, который брал у нее интервью.

В частности он отметил, что внешний вид девушки вовсе не подходит для выполнения грязной работы, хотя сама трактористка не сразу поняла о чем речь и начала говорить пафосные речи о долге перед т.н. "республикой".

"Даже население ОРДЛО, для которого и предназначался этот видеоролик с намеком последовать примеру Паши Ангелиной, написало комментарии суть которых сводится к тому, что "трактористка-Даша больше смахивает на "трудящуюся" с VIP салонов для денеэровского руководства". Им конечно виднее", — отметил автор поста.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Алчевске боевики развесили баннер с т.н. "героями советского ордена славы", все бы ничего, но пользователи сети обнаружили подозрительное сходство между ними и голливудскими актерами Эштоном Кутчером и Джонни Деппом.