У Зеленського прокоментували статтю про "кошмар президента України"

Спікер глави держави розповів, про що говорили лідери чотирьох країн Європи

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії під час візиту до Києва не намагалися переконати президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із російським диктатором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів спікер українського президента Сергій Никифоров, коментуючи статтю німецького видання Welt, про "кошмар для Зеленського".

За його словами, керівники європейських країн підтримали Україну та висловили позицію про те, що тільки вона може вирішувати, коли саме сідати за стіл переговорів із росією.

До того ж західні лідери висловили зацікавленість у тому, щоб наша країна мала найвигіднішу позицію, коли ці переговори відбудуться.

"Саме тому вони й надалі будуть надавати нам оборонну, економічну та політичну підтримку", — зазначив Никифоров.

Нагадаємо, раніше в німецьких ЗМІ з’явилася стаття про те, що нібито Олаф Шольц, Маріо Драгі та Еммануель Макрон виступають за якнайшвидше і прагматичне завершення війни росії проти України й тим самим підштовхують Київ до прийняття не найприємніших рішень за згодою з російським диктатором. На думку авторів статті, їхня позиція може обернутися для Зеленського "справжнім кошмаром".