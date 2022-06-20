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Будемо відповідати: Зеленський про ракетні обстріли паливної інфраструктури України

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Війська рф б'ють по українських НПЗ
Війська рф б'ють по українських НПЗ

Росіяни хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готує відповідь на атаки російських військ на нафтопереробні заводи.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні в неділю.

"Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати", — підкреслив Зеленський.

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Він також додав, що рф накопичує сили в Харківській та Запорізькій областях, а наджорстокі бої точаться на Донбасі.

"Російська армія застосовує там (на Донбасі — ред.) найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Луганська область залишається однією з найактивніших ділянок фронту, оскільки російські окупанти не залишають надій на повне захоплення регіону і намагаються діяти зухвало та швидко, кожного дня штурмуючи позиції Збройних сил України.

Теги:
#Україна #НПЗ #Росія #Війна #Відповідь #Ракетний удар #Володимир Зеленський