В Україну йде літня спека: де чекати +35 градусів

Тепліти в Україні розпочне вже з понеділка

В Україну після хвилі похолодання повернеться літня спека, яка протримається до другого тижня липня.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, у найближчі два тижні температура повітря помітно підніметься по всій країні та перевалить за +30 градусів. А місцями взагалі може "прогріти" до +35.

Жителі центральних областей зможуть відчути потепління вже на початок нового робочого тижня. Червень же закінчиться на дощовій ноті, яка дасть ще один невеликий перепочинок від спеки. А ось перший тиждень липня вже буде по-справжньому "літнім".

На Півдні України погода буде найстабільнішою, а легке похолодання наприкінці червня там відчуватиметься не настільки помітно, як у інших куточках нашої країни. Втім, і на початку липня там стовпчик термометра не стрибатиме +30 градусів.

У східних областях до кінця червня також спостерігатиметься невелике похолодання, проте вже з початку липня температура повітря невблаганно піде вгору і подекуди розігріється до +35 градусів у світлий час доби.

На Заході ж теплішатиме вже з цього понеділка, а спека протримається аж до наступної хвилі похолодання, яка накриє Україну після першого тижня липня.

Як повідомлялося раніше, в Україну після спекотного початку літа прийде ще одне тривале похолодання, яке протримається до останніх тижнів липня.