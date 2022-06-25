В Украину идет летняя жара: где ждать +35 градусов

Теплеть в Украине начнет уже с понедельника

В Украину после волны похолодания вернется летняя жара, которая продержится до второй недели июля.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, в ближайшие две недели температура воздуха заметно поднимется по всей стране и перевалит за +30 градусов. А местами и вовсе может "прогреть" до +35.

Жители центральных областей смогут прочувствовать потепление уже к началу новой рабочей недели. Июнь же закончится на дождливой ноте, которая даст еще одну небольшую передышку от жары. А вот первая неделя июля уже будет по-настоящему "летней".

На Юге Украины погода будет наиболее стабильной, а легкое похолодание в конце июня там будет ощущаться не настолько заметно, как в других уголках нашей страны. Впрочем, и в начале июля там столбик термометра не будет прыгать +30 градусов.

В восточных областях к концу июня тоже будет наблюдаться небольшое похолодание, однако уже с начала июля температура воздуха неумолимо пойдет вверх и местами разогреется до +35 градусов в светлое время суток.

На Западе же теплеть начнет уже с этого понедельника, а жара продержится вплоть до следующей волны похолодания, которая накроет Украину после первой недели июля.

Как сообщалось ранее, в Украину после жаркого начала лета придет еще одно длительное похолодание, которое продержится до последних недель июля.