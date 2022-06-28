Україна своїх не кидає: з полону звільнили 17 захисників (відео)
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Серед звільнених 16 військових та 1 цивільний
У вівторок, 28 червня, на 125-й день війни в Україні з ворожого полону звільнили 16 українських військових та 1 цивільну особу.
Про це відзвітували в Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ГУР Міноборони.
Зазначається, що обмін проводився за формулою 17 (українців) на 15 (росіян). З-поміж звільнених — 16 українських військових, з яких 2 офіцери та 14 солдатів, також було звільнено одну цивільну особу.
Координатори обміну полоненими зазначили, що п'ятеро наших захисників мають тяжкі поранення й потребують невідкладного лікування.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 червня з полону вдалося звільнити відому українську парамедикиню Юлію Паєвську (позивний "Тайра"), після чого у росіян почалася справжня істерика. Вся річ у тому, що замість української парамедикині росіянам віддали сина товариша Кадирова, але хлопець відмовився їхати в росію й не визнав себе полоненим.
Також ми писали, що бойовому медику Збройних сил України вдалося взяти у полон 8 російських окупантів. Одному із загарбників, які намагалися поцупити речі бійців ЗСУ, медик прострелив ногу, решта ж — з переляку здалися.