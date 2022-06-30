росія на Донбасі не зупиниться: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти намагаються продавити українську оборону на сході одразу в кількох місцях

Російські військові продовжують наступати у Лисичанську – бої ведуться вже на південних околицях міста. Не зупиняються окупанти і на схід від Бахмута, у наступі на Слов’янськ та спробах просування на території Харківської області.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це свідчить про бажання росії продовжити завоювання в Україні, а не обмежуватися Донбасом. Подібні цілі раніше декларував кремль, хоча незрозуміло, як у це вписується концепція окупації півдня України.

Українські військові продовжують атакувати ворога на півдні, росіяни зміцнюють оборону.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог наступає на Лисичанськ з боку Вовчеярівки-Верхнекам’янки – це за 5 км від міста. На південно-східних та південно-західних околицях уже тривають бої. Російські джерела також заявили про форсування Сіверського Дінця на північний захід від Лисичанська – загроза йде і з того боку.

Карта боїв у Луганській області

Окупанти продовжують зміцнюватися на схід від Бахмута в межах 15 км від міста. Дослідники вважають, що вони можуть скористатися трасою.

Карта боїв у районі Сєвєродонецька

У бік Слов’янська ворог виступав як із боку Ізюма, атакуючи уздовж тієї ж траси на Бахмут, яка потрапила у сферу з інтересу на півдні. Вони намагаються обійти мережу водосховищ у районі та обстрілюють поряд з ними.

Харків

Окупанти все ще хочуть захопити території на північ від Харкова. Бої йдуть за Дементьєвку, Великі Проходи, Цупівку, Пітомник, Руську Лозову. Харків та околиці під обстрілом. Дослідники інституту вивчення війни вважають, що росія має на меті контроль не лише за Донбасом, а й іншими українськими землями.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог захопив Шевченкове на заході Донеччини, обстрілює українські позиції у Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях. До місць контрнаступів стягує сили.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що на південній точці України — острові Зміїний продовжують вибухати окупанти, але в Чорному морі все одно небезпечно.