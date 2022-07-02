Арестович назвав три умови для "паузи" у ракетному терорі України

Арестович пояснив мислення російських військових, які влаштовують ракетний терор України

російська федерація продовжуватиме масовані ракетні обстріли українських міст, доки там зрештою не зрозуміють, що це неефективно.

Таку думку висловив радник офісу президента України Олексій Арестович у п’ятницю ввечері в ефірі "Фейгін Live".

Зокрема, Арестович назвав три умови для "паузи" у ракетних обстрілах:

перше, поки вони не виснажать усі екіпажі, які запускають ракети;

друге — не закінчиться запас ракет, який підвезли на авіабази;

третє, поки аналітики не скажуть російському керівництву, що це неефективно і що це призводить до прискорення допомоги від Заходу.

"І якщо раніше Україні відмовлялися надавати ППО, то в новому пакеті допомоги США дві системи NASAMS", — нагадав він.

Арестович також приблизно описав хід думок російських окупантів, через які вони продовжують ракетний терор України: "Вони сидять у своїй Москві і думають: "Треба щось робити. Що? Починаємо перебирати варіанти, на які здатні ЗС рф. Щось треба зробити з хохлами. Що? Єдине, що їм залишається — це бити крилатими ракетами. Засобами — єдиними, за якими вони нас перевершують, тому що у нас просто немає їх на озброєнні. Бити по якихось там об'єктах. Ось вони б'ють. Зокрема по цивільних для того, щоб був просто елементарний терор. Чому терор? За принципом "Треба щось робити".

Як повідомлялося, 1 липня Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 820 мільйонів доларів, яка включатиме, серед іншого, дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а також снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.