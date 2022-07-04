Сенатор США заявив, що якщо не захистити Україну, наступним може стати НАТО

Якщо не захистити Україну, наступним об'єктом російської агресії може стати країна-член НАТО, що призведе до прямого військового втручання Сполучених Штатів Америки.

Про це у коментарі Guildhall заявив сенатор США від штату Північна Дакота, член комітету Сенату із Збройних Сил Кевін Крамер.

"Весь час конфлікту я наполегливо закликав Адміністрацію Байдена підкріпити власну позицію рішучими діями, підтримати передачу військової техніки армії України. На жаль, навіть коли ми робили правильні кроки, вони були надто недостатніми і робилися надто пізно", — заявив американський політик.

"Наша підтримка України простягається далеко за межами її кордонів і йде навіть далі самого українського народу. Якщо ми не дамо відсіч кричущій спробі Путіна знову відтворити Радянський Союз, то наступним кроком може стати вторгнення до країн НАТО, що призведе до прямого військового втручання США відповідно до наших договірних зобов'язань", — підсумував американський сенатор.

Раніше Guildhall поспілкувався з іншим американським сенатором, представником штату Пенсильванія Петом Тумі, який, у свою чергу, закликав забезпечити перемогу України, а також провчити Путіна та інших диктаторів, які спостерігають за тим, що нехтування суверенітетом сусідньої держави є великою помилкою.