Українські волонтери "друкують" безпілотники для армії на 3D-принтері (відео)

Українські БПЛА вже зацікавили постачальників закордоном

Українські військові в боротьбі проти російських окупантів використовують не тільки минулі розробки і зброю, що поставляється союзниками. Серед українців є чимало талановитих інженерів – у нашій країні розробили нові моделі безпілотників. "Пташки" волонтерів організації "Територія життя" успішно знищують ворога та проводять розвідку. Особливості їх у тому, що деталі друкуються на 3D-принтері.

Створили вже два види безпілотників, які постачаються в армію — це ударний БПЛА на кшталт "Байрактару", лише менший і розвідник. В організації показали приклади їхньої роботи.

Два БПЛА не тільки відрізняються невеликими розмірами, а й нижчою ціною.

Дрони допомагають українським військовим ефективніше вирішувати проблему з російськими окупантами

Невеликий, тихий, виконаний на принтері (навіть частина снаряда) — ударний БПЛА може виконувати не лише функції розвідки, а й завдавати ударів фугасними, уламковими, кумулятивними боєприпасами. Він не лише солдатів ворога вражає, а й техніку. Відео із дрону опублікували волонтери.

"Замість того щоб лізти під кулі та танки, наші хлопці роблять розвідку ось таким чином. А ще кожен дрон має гранатку і це є особистий подарунок тим, хто не сховався… ", — пишуть волонтери.

Другий БПЛА — "Стелс", він маленький, далеко летить і може оминати системи радіоелектронної боротьби. Також ефективний у міських умовах.

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Раніше "Телеграф" писав про українських майстрів зброї, які створили РСЗВ на основі пікапу та пристосували сучасний дрон для роботи з артилерією середини минулого століття.