Всесвітньо відомий письменник підтримав кулінарну дипломатію Тищенка

Українці успішно запустили новий благодійний проект, спрямований на допомогу Збройним силам України, — Charity Dinners, в рамках якого в різних містах проводяться вечері зі стравами української національної кухні та аукціоном для збору коштів на підтримку ЗСУ. На одну з таких вечерь прийшов всесвітньо відомий письменник Фредерік Бегбедер.

Варто зауважити, що захід провели у Парижі, і на нього прийшло багато впливових французів, щоб більше дізнатися про українську культуру та труднощі, з якими довелося зіткнутися українцям через агресію росії.

Микола Тищенко із послом України у Франції Вадимом Омельченком

За допомогою такої "кулінарної дипломатії" фонд "Дорога миру" нардепа та заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка та його дружини Алли Барановської долучають до підтримки української армії інтелектуалів з усього світу.

"Я хочу продемонструвати свою солідарність із українським народом. У Франції я виступаю і часто говорю про те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Хочу додати, що те, що відбувається (в Україні), це трагедія. Ми вражені тією завзятістю, з якою українці борються за свою незалежність, за нашу незалежність також. Я з радістю підтримав фонд Миколи Тищенка та проект Charity dinners", — розповів Бегбедер.

Алла Барановська, Фредерік Бегбедер та Аліса Хомер

Також він із радістю підписав кілька своїх книг, щоб організатори заходів могли виручити за них кошти для ЗСУ на інших вечерях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як на благодійній вечері Charity Dinners зібрали гроші на стратегічно важливі автомобілі для захисників Миколаєва.