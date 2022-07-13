Хлопець не бачив свою кохану з початку війни – майже чотири місяці

Щира любов здатна пережити все, навіть війну — доказом цього стала історія одного зі звільнених наприкінці червня захисників "Азовсталі" з позивним "Торк". Реального імені хлопець не розкриває з міркувань безпеки, та його щирість вражає до глибини душі. Як і відео його зустрічі з нареченою, руки якої він попросив, перебуваючи в обороні Маріуполя.

Зворушливим записом поділився перший керівник полку "Азов" Андрій Білецький у своєму особистому Telegram-каналі. Він наголосив, що "Торк" уперше бачиться зі своєю коханою з початку війни — після обміну полоненими він одразу потрапив на реабілітацію до шпиталю.

Молодий хлопець мав дуже серйозні поранення, проте він зміг вижити — і в пеклі "Азовсталі", і під час російського полону. Тепер у них з обраницею попереду весілля, чому, судячи з реакції дівчини, яка зустрічає нареченого, вона дуже рада.

"Нехай усі плани здійсняться!" — побажав "Торку" Білецький у підписі до відео.

Також він залишив посилання на інтерв’ю "азовця", в якому той докладно розповів про час перебування у Маріуполі та конкретно на "Азовсталі". Один з його моментів є також дуже зворушливим — єдина річ, яку "Торку" вдалося винести з перебування в обороні заводу і полону — це спільна фотографія з коханою, яка злегка вицвіла і підтекла від води.

"Торк" показує свій головний скарб із фронту

Багато українців тепло відреагували на зустріч "азовця" та його нареченої, бажаючи щастя та довгих років життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про зворушливу зустріч українського захисника Павла Вишебаби з його маленькою дочкою. Дівчинка не бачила батька понад 100 днів і дуже сумувала, тож боєць вирішив зробити їй незвичайний подарунок до дня народження.