Кохання переможе все: мережу зворушила зустріч звільненого з полону "азовця" та його нареченої (відео)
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Хлопець не бачив свою кохану з початку війни – майже чотири місяці
Щира любов здатна пережити все, навіть війну — доказом цього стала історія одного зі звільнених наприкінці червня захисників "Азовсталі" з позивним "Торк". Реального імені хлопець не розкриває з міркувань безпеки, та його щирість вражає до глибини душі. Як і відео його зустрічі з нареченою, руки якої він попросив, перебуваючи в обороні Маріуполя.
Зворушливим записом поділився перший керівник полку "Азов" Андрій Білецький у своєму особистому Telegram-каналі. Він наголосив, що "Торк" уперше бачиться зі своєю коханою з початку війни — після обміну полоненими він одразу потрапив на реабілітацію до шпиталю.
Молодий хлопець мав дуже серйозні поранення, проте він зміг вижити — і в пеклі "Азовсталі", і під час російського полону. Тепер у них з обраницею попереду весілля, чому, судячи з реакції дівчини, яка зустрічає нареченого, вона дуже рада.
"Нехай усі плани здійсняться!" — побажав "Торку" Білецький у підписі до відео.
Також він залишив посилання на інтерв’ю "азовця", в якому той докладно розповів про час перебування у Маріуполі та конкретно на "Азовсталі". Один з його моментів є також дуже зворушливим — єдина річ, яку "Торку" вдалося винести з перебування в обороні заводу і полону — це спільна фотографія з коханою, яка злегка вицвіла і підтекла від води.
Багато українців тепло відреагували на зустріч "азовця" та його нареченої, бажаючи щастя та довгих років життя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про зворушливу зустріч українського захисника Павла Вишебаби з його маленькою дочкою. Дівчинка не бачила батька понад 100 днів і дуже сумувала, тож боєць вирішив зробити їй незвичайний подарунок до дня народження.