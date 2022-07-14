"Такого не було за 8 років війни": спікер InformNapalm поділився важливою інформацією щодо ОРДЛО

Жителі ОРДЛО проявляють себе найактивніше

Колаборанти на непідконтрольних територіях України активізували зусилля по спробах заслужити "індульгенцію" і почали активно зливати дані про позиції росіян.

Як повідомив в інтерв’ю "Телеграфу" речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук, українські військові, розвідники та агентура вже активно працюють по тилах противника.

Крім того, він зазначив, що також активно почали працювати колаборанти, щоб отримати прощення від ЗСУ. Особливо яскраво це проявляється на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. При цьому Макарук каже, що вони розуміють, що їм "кришка", а тому інформація надходить такими темпами, які ще рік тому здавалися нереальними.

"Самі дають нам інформацію — тільки візьміть, а нам потім нехай зарахується. Такого напливу інформації я не пам’ятаю за всі вісім років війни", — сказав він.

Макарук також звернувся до людей "на тій стороні", зазначивши, що про способи зв’язатися з InformNapalm та "Миротворець" вони знають, а тому закликав їх продовжувати надавати інформацію.

"А там подивимося, чи ви достатньо напрацювали для прощення", — додав він.

Більше про те, що відбувається на окупованих територіях, читайте у матеріалі "Телеграф": Спікер InformNapalm Макарук: Про ракетний спис, переговори і те, чому так активно вибухають ворожі склади