Українські військові відбили сім атак окупантів, але бій ще триває (мапи, відео)

Українські військові обороняють рубежі та відкидають окупантів

Російські окупанти продовжують атаки на різних ділянках фронту, але українські військові більшість із них успішно відбивають, на частині лінії зіткнення йде бій. У ЗСУ відзначають стабілізацію ситуації.

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, у Харківській області тривають обстріли з артилерії — у Руських та Черкаських Тишках, Пітомніку, Чугуєві, Борщовій, Руській Лозовій. Наголошується, що ворог намагався провести розвідку боєм біля села Уди. Воно знаходиться на півночі області. Окупантам завдали втрат, і ворог відступив.

Уди на карті — село знаходиться на півночі області/Карта — deepstatemap

Відбити атаку ворога вдалося і біля Гусарівки на Слов’янському напрямі, вона знаходиться у Харківській області. Ворог завдав авіаудару і намагався піти в наступ, але атаку відбили. У бік Слов’янська окупанти намагалися створити умови для відновлення наступу та вели обстріли довколишніх населених пунктів.

Гусарівка — маленьке село біля кордону областей /Карта — deepstatemap

Напрямок на Краматорськ також піддавалося обстрілам та авіаударам. Ворог штурмував у двох точках — біля Спірного його вдалося відкинути, а біля Григорівки (на карті верхня ділянка) бої продовжуються.

Атака росії у бік Сіверська /Карта — deepstatemap

Активізувалися окупанти на Бахмутському напрямку — під обстрілами як великі, так і невеликі населені пункти на сході та півдні від міста, наносяться авіаудари, зокрема, біля Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів, Покровського. Штурмували одразу біля трьох населених пунктів — Семигір’я, Вершини та Покровського, а також у районі Вуглегірської ТЕС. Усі атаки відбиті.

Ворог атакує у бік Бахмута/ Карта — deepstatemap

На південь на Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямку зафіксовано атаки супротивника, на Південнобузькому веде обстріл здалеку і розвідку.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку аналітиків, росія визначилася з цілями для атак найближчим часом — ними, ймовірно, стануть Сіверськ і Бахмут.