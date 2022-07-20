У Запоріжжі Центр надання допомоги переселенцям заявляє про блокування роботи з боку СБУ

З подачі СБУ служба фінмоніторингу заблокувала рахунки Центру, кажуть в організації

Центр надання допомоги внутрішньо переміщеним особам "Інвестохіллс" у Запоріжжі не може працювати через втручання Служби безпеки України. Як повідомляється на сайті групи компаній "Інвестохіллс", яка є засновником центру, саме з подачі СБУ Державна фіскальна служба фінансового моніторингу України заблокувала рахунки Центру в обслуговуючих банках.

Як зазначають у ГК, дії СБУ призвели до зупинки видаткових операцій та поставили під загрозу роботу об’єкту, в якому на сьогоднішній день знайшли безкоштовний прихисток 110 ВПО (з яких 25 – діти) з Маріуполя та інших міст України, що були захоплені російськими військами чи в яких ведуться активні бойові дії.

У "Інвестохіллс" розповіли, що 14 липня до офісного приміщення групи у Києві прибули 50 співробітників СБУ для проведення обшуку. Підстава – ухвала слідчого судді Галицького районного суду м. Львова.

У заяві нагадується, що ще восени 2021 року СБУ ініціювала кримінальне провадження – слідчі фактично звинувачують групу компаній "Інвестохіллс" та Міжнародний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", управління активами якого здійснює ГК, у державній зраді. Ці звинувачення власники називають надуманими.

Бізнесмени наполягають, що СБУ буцімто намагаються інкримінувати компаніям, які займаються викупом проблемних банківських активів (NPL), те, що вони у 2020-2021 роках розпочали низку судових процесів з приводу погашення простроченої заборгованості підприємствами, які пов’язані з колишніми власникам збанкрутілих банків, а саме, опальних олігархів.

"У ході протиправного обшуку, який здійснювався 14 липня, були вилучені документи з фінансово-господарської діяльності, печатки та статутні документи, у тому числі й ТОВ "Рекорд Деволопмент" – юридичної особи з групи "Інвестохіллс", на балансі якої утримується Центр допомоги у Запоріжжі. А Держфінмоніторинг за заявою СБУ взагалі заблокував рахунки Центру, що призвело до неспроможності компанії сплачувати за світло та воду для біженців й може повернути людей до стану, ніби то вони знов знаходяться на окупованих територіях", — говориться в заяві.

Важливо згадати, що з моменту створення Центр допомоги "Інвестохіллс" підтримують найвідоміші благодійні фонди України, соціальні служби міста Запоріжжя, знамениті спортсмени та культурні діячі, які регулярно відвідують заклад з метою моральної підтримки його мешканців. Дякуючи їм, про центр дізнається велика кількість біженців, кількість місць для розміщення яких постійно зростає. Тож заблокувати роботу закладу саме зараз – це верх безвідповідальності та байдужості до чужого горя, підкреслили в заяві.

Група компаній "Інвестохіллс" з перших днів війни займається волонтерською діяльністю. На сьогодні вона надала фінансової та благодійної допомоги військовим та ВПО на суму понад 35 млн грн. Наступним її кроком стане допомога українському бізнесу у поверненні збитків, завданих російською військовою агресією, у тому числі відстоювання інтересів компаній у іноземних та міжнародних судах.

"Тому досить дивно наразі спостерігати за "масками-шоу" СБУ та чути звинувачення у державній зраді на адресу групи компаній, яка, як і багато інших представників бізнесу, докладає усіх можливих зусиль, щоб наблизити перемогу України над російськими загарбниками, – зауважив засновник та керуючий партнер ГК "Інвестохіллс" Андрій Волков. – На нашу думку, замість того, щоб виконувати свої прямі обов’язки та протидіяти російській агресії, окремі представники силових структур демонструють ознаки корупційної діяльності та переслідують бізнес на замовлення олігархів. Низка так званих бізнесменів під прикриттям війни намагається позбутися боргів перед державою та повернути контроль над своїми колишніми підприємствами, які самі ж довели до банкрутства. Та, на жаль, від цього потерпає не тільки економіка держави, але й звичайні громадяни України, які потребують невідкладної допомоги".

Як повідомлялося, Міжнародний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", який діє в інтересах американських та європейських інвесторів, звернеться з відкритими листом до посольств США, Італії та представництва Євросоюзу в Україні через дії співробітників Служби безпеки України, які, на думку бізнесменів, мають ознаки замовного характеру.

19 липня 2022 року, Верховна Рада звільнила з посад Івана Баканова, керівника СБУ, та Ірину Венедіктову, генерального прокурора. На днях президент України Володимир Зеленський відсторонив їх від посад. Президент заявив, що наразі в СБУ проходить кадрова ревізія, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.

Ще наприкінці березня звільнили главу Херсонського СБУ Сергія Криворучко. Його помічника підозрюють у здачі мінних полів області росіянам.