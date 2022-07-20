В Запорожье Центр предоставления помощи переселенцам заявляет о блокировании работы со стороны СБУ

С подачи СБУ служба финмониторинга заблокировала счета Центра, говорят в организации

Центр предоставления помощи внутренне перемещенным лицам "Инвестохиллс" в Запорожье не может работать из-за вмешательства Службы безопасности Украины. Как сообщается на сайте группы компаний "Инвестохиллс", которая является основателем центра, именно с подачи СБУ Государственная фискальная служба финансового мониторинга Украины заблокировала счета Центра в обслуживающих банках.

Как отмечают в ГК, действия СБУ привели к остановке расходных операций и поставили под угрозу работу объекта, в котором на сегодняшний день нашли бесплатное убежище 110 ВПЛ (из которых 25 – дети) из Мариуполя и других городов Украины, захваченных российскими войсками, или тех, в которых ведутся активные боевые действия.

В "Инвестохиллс" рассказали, что 14 июля в офисное помещение группы в Киев прибыли 50 сотрудников СБУ для проведения обыска. Основание – постановление следственного судьи Галицкого районного суда г. Львова.

В заявлении напоминается, что еще осенью 2021 года СБУ инициировала уголовное производство – следователи фактически обвиняют группу компаний "Инвестохиллс" и Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", управление активами которого осуществляет ГК, в государственной измене. Эти обвинения владельцы называют надуманными.

Бизнесмены настаивают, что СБУ якобы пытаются инкриминировать компаниям, занимающимся выкупом проблемных банковских активов (NPL), то, что они в 2020-2021 годах начали ряд судебных процессов по поводу погашения просроченной задолженности предприятиями, связанными с бывшими собственниками банков. а именно, опальными олигархами.

"В ходе противоправного обыска, который производился 14 июля, были изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности, печати и уставные документы, в том числе и ООО "Рекорд Деволопмент" – юридического лица из группы "Инвестохиллс", на балансе которого содержится Центр помощи в Запорожье. А Госфинмониторинг по заявлению СБУ вообще заблокировал счета Центра, что привело к неспособности компании платить за свет и воду для беженцев и может вернуть людей в состояние, будто они вновь находятся на оккупированных территориях", — говорится в заявлении.

Важно вспомнить, что с момента создания Центр помощи "Инвестохиллс" поддерживают самые известные благотворительные фонды Украины, социальные службы города Запорожья, знаменитые спортсмены и культурные деятели, регулярно посещающие заведение с целью моральной поддержки его жителей. Благодаря им, о центре узнает большое количество беженцев, количество мест для размещения которых постоянно растет. Так что заблокировать работу заведения именно сейчас – это верх безответственности и безразличия к чужому горю, подчеркнули в заявлении.

Группа компаний "Инвестохиллс" с первых дней войны занимается волонтерской деятельностью. На сегодняшний день она предоставила финансовую и благотворительную помощь военным и ВПЛ на сумму более 35 млн грн. Следующим ее шагом станет помощь украинскому бизнесу в возвращении ущерба, нанесенного российской военной агрессией, в том числе отстаивание интересов компаний в иностранных и международных судах.

"Поэтому довольно странно наблюдать за "масками-шоу" СБУ и слышать обвинения в государственной измене в адрес группы компаний, которая, как и многие другие представители бизнеса, прилагает все возможные усилия, чтобы приблизить победу Украины над российскими захватчиками, — отметил основатель и управляющий партнер ГК "Инвестохиллс" Андрей Волков — По нашему мнению, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности и противодействовать российской агрессии, отдельные представители силовых структур демонстрируют признаки коррупционной деятельности и преследуют бизнес по заказу олигархов. Ряд так называемых бизнесменов под прикрытием войны пытается избавиться от долгов перед государством и вернуть контроль над своими бывшими предприятиями, которые сами же довели до банкротства. К сожалению, от этого страдает не только экономика государства, но и обычные граждане Украины, нуждающиеся в неотложной помощи".

Как сообщалось, Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратится с открытым письмом в посольства США, Италии и представительства Евросоюза в Украине из-за действий сотрудников Службы безопасности Украины, которые, по мнению бизнесменов, имеют признаки заказного характера.

19 июля 2022 года Верховная Рада уволила с должностей Ивана Баканова, руководителя СБУ, и Ирину Венедиктову, генерального прокурора. На днях президент Украины Владимир Зеленский отстранил их от должностей. Президент заявил, что сейчас в СБУ проходит кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 чиновников.

Еще в конце марта уволили главу Херсонского СБУ Сергея Криворучко. Его помощника подозревают в сдаче минных полей области россиянам.