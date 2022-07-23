Не відступив ні кроку назад: в Україні героїчно загинув доброволець із Колумбії (фото)
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Маркез Рамос Крістіан Каміло, що народився в місті Богота, героїчно загинув під Харковом
Захищаючи Україну від вторгнення військ путіна, разом із українцями воюють і громадяни інших країн. Одним із них був і доброволець з Колумбії Маркез Рамос Крістіан Каміло — "Колумбія" (Marquez Ramos Cristian).
Про долю уродженця міста Богота, яке з квітня 2022 року бився проти російських окупантів, написав у своєму Facebook український політик Олексій Кайда.
"Будучи бійцем Карпатської Січі, він показав себе як відважний воїн, завжди готовий до Чину ", — зазначає Олексій Кайда.
На жаль, 17 липня Маркез Рамос Крістіан вступив під Харковом у ближній бій з російським окупантом, ні кроку не відступивши з бойової позиції.
"Ми витягували його тіло під обстрілами, бо обіцяли один одному, що не залишатимемо своїх. Ми дуже сумуємо за ним ", — наводить Олексій слова командира відділення.
"Вічна пам’ять Захиснику України", "Співчуття рідним", "Вічна пам’ять та Слава Герою", — пишуть українці під постом, віддаючи шану Захиснику нашої країни.
Нагадаємо, що раніше під час бойових дій проти російських окупантів загинув молодий український військовослужбовець Богдан Каплун, який до війни був священиком в одній із церков Дніпра.