Погода влаштовує "ігрища" наприкінці липня: де і коли чекати на "африканські" плюси і зливи

Погода вирішила під кінець липня по-справжньому здивувати українців

Відповідно до прогнозів синоптиків, в Україну повертається спека, яка триватиме до початку серпня.

При цьому в неділю, 24 липня, у східній частині країни встановиться сонячна, а місцями навіть спекотна погода з нічними температурами в межах 14-19° та денними 32-33° — такий прогноз дають синоптики Українського гідрометцентру.

Водночас у західній частині спеку "розбавлять" дощі з грозами, тож тут буде набагато "свіжіше". Тим не менш, мешканцям цих областей також не варто розслаблятись: уночі температура перебуватиме в межах 15-18°, а вдень 24-30°.

Погода на 24 липня

Але вже в перший день нового тижня, 25 липня, погода влаштує черговий "сюрприз": схід країни окупують дощі, а захід насолоджуватиметься їхньою повною відсутністю.

Температура у східних та західних областях, "за задумом" погоди, зрівняється і перебуватиме в межах "звичайних" липневих 15-19° вночі та 24-29° вдень.

Погода в понеділок, 25 липня

Надалі "погодні ігри" продовжаться, і сонячні та дощові дні поперемінно радуватимуть то жителів Заходу, то Сходу країни.

У той же час у серпні, як повідомлялося, відчується перше подих осені, яке, на щастя, не буде довгим.