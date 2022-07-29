Літаючі корови: контрабандисти передали українським захисникам унікальні безпілотники

Апарати використовували для контрабанди сигарет, але знайшли їм і військове застосування

Не лише мирні українці, волонтери та іноземці збирають гроші на купівлю безпілотників для українських захисників, ними діляться навіть контрабандисти.

Про це розповів CEO Zgraya Digital, учасник "Групи Тора", яка зараз входить до складу патрульної поліції України, а також кадровий військовий із позивним "Буржуй" Валентин Ільчук у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Ільчук пояснив, що на озброєнні в України в порівнянні з рф в рази менше танків, артилерії, тощо.

І є так звані "літаючі корови" — безпілотні літаки, зроблені з "ла**а і палиць", які придумали контрабандисти для перекидання сигарет до Угорщини, Польщі та Румунії.

Такі безпілотники, за словами Буржуя, мають досить великі розміри і розмах крила в чотири метри. Їхня конструкція максимально проста і дозволяє переносити апарату 12 кілограм "корисного навантаження".

"І це корисне навантаження можна кидати на голови нічого не чекаючим к**апам. По суті, буквально за день до нашого виїзду екіпаж відбомбився, і настільки вдало, що спалив склад БК, і 20 росіян стали раптом "хорошими", — розповів військовий.

Він додав, що це була ідея саме закарпатських контрабандистів: "Я взагалі не уявляю, як можна мріяти перемогти країну, в якій навіть кримінальні елементи намагаються допомогти війську вибити цю пРусню".

Як повідомляв "Телеграф", раніше поляки зібрали кошти на "Байрактар" для українців, — компанія-виробник вирішила віддати його безкоштовно, а всі зібрані гроші підуть на гуманітарні цілі.